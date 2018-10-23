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Наказ про вбивство журналіста Хашкаджі віддав радник принца судовского

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 19:14
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Виконанням займався аташе саудівського генконсульства в Стамбулі Абдулла Ахмед Альмузаини

Наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на турецькі видання Sabah, Hurriyet.

За їх даними, виконанням займався аташе саудівського генконсульства в Стамбулі Абдулла Ахмед Альмузаини. Відзначається, що він перебував у консульстві 28 вересня, коли Хашкаджі прийшов туди в перший раз, після чого вилетів в Ер-Ріяд.

Як повідомляється, йому дали інструкції з приводу команди з 15 осіб, яка пізніше прибула до Стамбулу для вбивства журналіста. Як пишуть ЗМІ, 1 жовтня Альмузаини повернувся до Туреччини і передав план злочину консула Мухаммеду аль Утейби.

Відзначимо, уряд Саудівської Аравії пообіцяв залучити до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі було спланованим.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 23 жовтня, стало відомо, що тіло вбитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

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