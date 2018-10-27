Вбивство журналіста Хашкаджі: Саудівська Аравія відмовилася видати Туреччині підозрюваних

Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Раніше Туреччина запросила у Саудівської Аравії видачу 18 підозрюваних у вбивстві Хашкаджи

Саудівська Аравія не видаватиме Туреччині підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами міністра закордонних справ Саудівської Аравії Аделя аль-Джубейра, всі підозрювані - громадяни Саудівської Аравії, тому і судитимуть їх Саудівській Аравії.

"Вони громадяни Саудівської Аравії, їх затримано в Саудівській Аравії, розслідування проводиться у Саудівській Аравії - і вони будуть переслідуватися в Саудівській Аравії", - заявив Адель аль-Джубейр.

За його словами, розслідування потребуватиме деякого часу.

"Ми притягнемо до відповідальності причетних, ми розробимо механізми, щоб подібне більше не повторилося", - сказав глава МЗС Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина звернеться до Саудівської Аравії з вимогою про видачу 18 підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Джемаля Хашкаджі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в рамках розслідування справи про вбивство Джамаля Хашкаджі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі завершився допит 38 співробітників дипмісії. Зокрема, перший допит у справі про вбивство журналіста був проведений 19 жовтня.

Зазначимо, що Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Джамаля Хашкаджі і тепер стверджує, що його вбивство було умисним. Зокрема, державний прокурор Сауда аль-Мохеба стверджує, що слідчі прийшли до такого висновку після ознайомлення з доказами, представленими турецькою стороною в рамках спільного розслідування.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассір.

Уряд Саудівської Аравії пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста, "незалежно від того, ким вони можуть бути".