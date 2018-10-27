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Вбивство журналіста Хашкаджі: Саудівська Аравія відмовилася видати Туреччині підозрюваних

Новини » Суспільство    27.10.2018 - 20:06
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Раніше Туреччина запросила у Саудівської Аравії видачу 18 підозрюваних у вбивстві Хашкаджи

Саудівська Аравія не видаватиме Туреччині підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами міністра закордонних справ Саудівської Аравії Аделя аль-Джубейра, всі підозрювані - громадяни Саудівської Аравії, тому і судитимуть їх Саудівській Аравії.

"Вони громадяни Саудівської Аравії, їх затримано в Саудівській Аравії, розслідування проводиться у Саудівській Аравії - і вони будуть переслідуватися в Саудівській Аравії", - заявив Адель аль-Джубейр.

За його словами, розслідування потребуватиме деякого часу.

"Ми притягнемо до відповідальності причетних, ми розробимо механізми, щоб подібне більше не повторилося", - сказав глава МЗС Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина звернеться до Саудівської Аравії з вимогою про видачу 18 підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Джемаля Хашкаджі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в рамках розслідування справи про вбивство Джамаля Хашкаджі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі завершився допит 38 співробітників дипмісії. Зокрема, перший допит у справі про вбивство журналіста був проведений 19 жовтня.

Зазначимо, що Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Джамаля Хашкаджі і тепер стверджує, що його вбивство було умисним. Зокрема, державний прокурор Сауда аль-Мохеба стверджує, що слідчі прийшли до такого висновку після ознайомлення з доказами, представленими турецькою стороною в рамках спільного розслідування.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассір.

Уряд Саудівської Аравії пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

Держдеп може посилити заходи проти Саудівської Аравії через вбивство журналіста Хашкаджі ФРН призупинить постачання зброї Саудівській Аравії через вбивство журналіста
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