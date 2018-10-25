Саудовская Аравия признала, что убийство журналиста Хашкаджи было спланированным

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Следователи пришли к такому выводу после ознакомлением с доказательствами

Саудовская Аравия изменила свою позицию относительно смерти критика монаршего двора Джамаля Хашкаджи и теперь утверждает, что его убийство было умышленным. Прокуроры считают убийство заранее спланированным, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В частности, государственный прокурор Сауда аль-Мохеба утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомления с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Правительство Саудовской Аравии пообещал привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

Саудовский принц Мохаммед Бин Салман назвал убийство Джамала Хашкаджи "ужасным" и сказал, что он всех виновников "привлечет к ответственности".