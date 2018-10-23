Саудівська Аравія пообіцяла притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашогги (скріншот відео)

Вбивство було спланованим

Уряд Саудівської Аравії пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, "незалежно від того, ким вони можуть бути". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.

"Королівство прийняло заходи, щоб розкрити правду і притягнути до відповідальності всіх (хто стоїть за вбивством Хашкаджі, - ред.), незалежно від того, ким вони можуть бути", - йдеться в заяві.

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі було спланованим.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 23 жовтня, стало відомо, що тіло вбитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Зазначимо, співробітники розвідувальних служб США вважають, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман Аль Сауд може бути причетний до зникнення в Стамбулі журналіста.

Як відомо, журналіст The Washington Post Хашкаджі пропав 2 жовтня після відвідин генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Разом з ним до консульства прийшла його наречена, громадянка Туреччини, але її не пустили в будівлю дипмісії. Наречена після п'яти годин очікування запитала у співробітників консульства, чому журналіста так довго не відпускають. Але в консульстві їй відповіли, що Хашоггі вже пішов. Дівчина після цього відповіді звернулася в поліцію.