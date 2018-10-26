Турция запросила у Саудовской Аравии выдачу 18 подозреваемых в убийстве журналиста

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Подозреваемым инкриминируется "предумышленное убийство, совершенное с особой жестокостью"

Турция обратится к Саудовской Аравии с требованием о выдаче 18 подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джемаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".

Сообщается, что Министерство юстиции страны направило МИД Турции для последующей передачи Саудовской Аравии соответствующий запрос, подготовленный Республиканской прокуратурой Стамбула в рамках расследования дела. В документе отмечается, что подозреваемым инкриминируется "предумышленное убийство, совершенное с особой жестокостью".

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках расследования дела об убийстве Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле завершился допрос 38 сотрудников дипмиссии. В частности, первый допрос по делу об убийстве журналиста был проведен 19 октября.

Отметим, что Саудовская Аравия изменила свою позицию относительно смерти Джамаля Хашкаджи и теперь утверждает, что его убийство было умышленным. В частности, государственный прокурор Сауда аль-Мохеба утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомления с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Правительство Саудовской Аравии пообещал привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста, "независимо от того, кем они могут быть".