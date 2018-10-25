В Турции допросили 38 сотрудников саудовской дипмиссии в связи и убийством Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Еще пять сотрудников дипмиссии ожидают приглашения на допрос в качестве свидетелей

В рамках расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция) завершился допрос 38 сотрудников дипмиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

Сообщается, что первый допрос по делу об убийстве журналиста был проведен 19 октября.

Представителей следственных органов интересует, стали ли сотрудники дипмиссии свидетелями какого-либо инцидента в день убийства Хашкаджи, видели ли ранее саудовского журналиста и прибывших в здание генконсульства 15 граждан Саудовской Аравии.

Как отмечает турецкое агентство, еще пять сотрудников дипмиссии ожидают приглашения на допрос в качестве свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изменила свою позицию относительно смерти Джамаля Хашкаджи и теперь утверждает, что его убийство было умышленным. В частности, государственный прокурор Сауда аль-Мохеба утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомления с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Правительство Саудовской Аравии пообещал привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста, "независимо от того, кем они могут быть".

Саудовский принц Мохаммед Бин Салман назвал убийство Джамала Хашкаджи "ужасным" и сказал, что он всех виновников "привлечет к ответственности".