"У ворога немає шансів": у "Хартії" розповіли, що відбувається у Куп'янську

Наразі українські сили повністю контролюють Куп'янськ у Харківській області, незважаючи на спроби російських підрозділів проникнути в місто малими групами.

Як повідомляє РБК-Україн , про це Суспільне.Харків заявив командир третьої роти першого батальйону "Хартії" на позивний "Зануда".

Ситуація у Куп'янську

За словами військового, російські підрозділи намагаються проникати в район Куп'янська малими групами, використовуючи густу рослинність для маскування.

Наразі такі спроби фіксуються набагато частіше, аніж на початку операцій у цьому районі. Однак більшість окупантів українські бійці успішно виявляють і знищують або ж беруть у полон.

"Зануда" розповів, що наразі українські сили вже зайняли оборонні позиції, утримують контроль над ситуацією, а загальна обстановка залишається стабільною.

Також командир роти зазначив, що заяви Росії про нібито контроль її військ над Куп'янськом не відповідають дійсності.

За його словами, противник періодично намагається просочуватись у місто малими групами, однак такі спроби здебільшого виявляють та ліквідовують.

"Якісь один-два піхотинці заходять, їх вбивають. Через деякий час ще просочуються за погодних умов або по "зеленці". Але це не його (ворога - ред.) територія", - наголосив військовий.

Також "Зануда" зазначив, що нині українські позиції залишаються на лініях, встановлених після контрнаступальних дій минулого року, тоді як ситуація на цій ділянці фронту контрольована, навіть попри спроби інфільтрації.

Яка тактика росіян у Куп'янську?

За словами військового, основну роль у бойових діях противника відіграють саме піхота та FPV-дрони. Піхота "виявляє" позиції ціною власного життя, після чого безпілотники завершують роботу.

Також він додав, що попри активність артилерії та авіації з обох сторін, ключовим засобом ураження на всій лінії фронту залишаються FPV-дрони та бомбери.

Наразі на Харківщині окупанти діють переважно малими групами або навіть поодинці.

"Один, два, три піхотинці йдуть. У більшості випадків - один. От він йде, йому кажуть з точки "А" у точку "Б" прийти, і кажуть, що на точці "Б" тебе зустрінуть, хоч це не відповідає дійсності. Тобто він йде, йде, а коли вже починається ураження нашими FPV-дронами, вони не доходять до наших позицій - підіймають руки й здаються", - розповів "Зануда".

Він пояснив, що інколи через активність противника на різних напрямках деяким групам окупантів вдається прослизнути непоміченими.

Однак такі солдати не можуть довго діяти без відповідного забезпечення, зокрема їжі та води, яке доставляється їм безпілотниками. Саме через такі доставки місця перебування противника швидко фіксуються та знищуються.

"Зануда" наголосив, що наразі у росіян немає шансів зайти у місто й зайняти його.

"На нашому боці багато факторів. Це і дуже добрі підрозділи тут стоять, це рельєф місцевості – річка. Невеликий плацдарм на цьому березі - це нічого. Технікою тут важко. Я не бачу поки що у них тут шансів", - зазначив командир роти.