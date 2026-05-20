"У врага нет шансов": в "Хартии" рассказали, что происходит в Купянске

Сейчас украинские силы полностью контролируют Купянск в Харьковской области, несмотря на попытки российских подразделений проникнуть в город малыми группами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Суспільне.Харків заявил командир третьей роты первого батальона "Хартии" на позывной "Зануда".

Ситуация в Купянске

По словам военного, российские подразделения пытаются проникать в район Купянска малыми группами, используя густую растительность для маскировки.

Сейчас такие попытки фиксируются гораздо чаще, чем в начале операций в этом районе. Однако большинство оккупантов украинские бойцы успешно обнаруживают и уничтожают или же берут в плен.

"Зануда" рассказал, что сейчас украинские силы уже заняли оборонительные позиции, удерживают контроль над ситуацией, а общая обстановка остается стабильной.

Также командир роты отметил, что заявления России о якобы контроле ее войск над Купянском не соответствуют действительности.

По его словам, противник периодически пытается просачиваться в город малыми группами, однако такие попытки в основном обнаруживают и ликвидируют.

"Какие-то один-два пехотинца заходят, их убивают. Через некоторое время еще просачиваются при погодных условиях или по "зеленке". Но это не его (врага - ред.) территория", - подчеркнул военный.

Также "Зануда" отметил, что сейчас украинские позиции остаются на линиях, установленных после контрнаступательных действий прошлого года, тогда как ситуация на этом участке фронта контролируемая, даже несмотря на попытки инфильтрации.

Какова тактика россиян в Купянске?

По словам военного, основную роль в боевых действиях противника играют именно пехота и FPV-дроны. Пехота "обнаруживает" позиции ценой собственной жизни, после чего беспилотники завершают работу.

Также он добавил, что несмотря на активность артиллерии и авиации с обеих сторон, ключевым средством поражения на всей линии фронта остаются FPV-дроны и бомберы.

Сейчас на Харьковщине оккупанты действуют преимущественно малыми группами или даже в одиночку.

"Один, два, три пехотинца идут. В большинстве случаев - один. Вот он идет, ему говорят из точки "А" в точку "Б" прийти, и говорят, что на точке "Б" тебя встретят, хотя это не соответствует действительности. То есть он идет, идет, а когда уже начинается поражение нашими FPV-дронами, они не доходят до наших позиций - поднимают руки и сдаются", - рассказал "Зануда".

Он пояснил, что иногда из-за активности противника на разных направлениях некоторым группам оккупантов удается проскользнуть незамеченными.

Однако такие солдаты не могут долго действовать без соответствующего обеспечения, в частности пищи и воды, которое доставляется им беспилотниками. Именно через такие доставки места пребывания противника быстро фиксируются и уничтожаются.

"Зануда" отметил, что сейчас у россиян нет шансов зайти в город и занять его.

"На нашей стороне много факторов. Это и очень хорошие подразделения здесь стоят, это рельеф местности - река. Небольшой плацдарм на этом берегу - это ничего. Техникой здесь трудно. Я не вижу пока у них здесь шансов", - отметил командир роты.