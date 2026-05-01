Окупанти трохи просунулися під Куп'янськом, - Трегубов

На Куп'янському напрямку погіршилася ситуація - російські війська посилили спроби наступу і продовжують тиснути на українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова.

Куп'янський напрямок під тиском

Куп'янський напрямок залишається однією з найбільш напружених зон на фронті. За словами Трегубова, останніми місяцями обстановка тут стала складнішою через постійні атаки російських сил, які намагаються наблизитися до міста і витіснити українські підрозділи за річку Оскіл.

Тактика малих груп і спроби прориву

Противник використовує тактику невеликих піхотних груп і шукає способи прихованого просування, включно з використанням інженерної інфраструктури.

Зокрема, зафіксовано спроби проникнення через трубопроводи. Однак, як зазначається, значна частина таких дій припиняється ще на підступах до позицій.

Ситуація на ключових ділянках

Трегубов уточнив, що ключовими точками залишаються сам Куп'янськ і правий берег Оскола.

Російські сили намагаються просуватися з північного напрямку, де їм вдалося незначно закріпитися в районі Голубівки. Також тривають спроби тиску на північні околиці міста.

Бої на лівому березі Оскола

Окремо відзначається ситуація на лівобережжі, де розташований український плацдарм.

Російські підрозділи намагаються витіснити українські сили в напрямку Куп'янсько-Вузлового.

Найактивніші сутички фіксуються в районі Ківшарівки, де атаки йдуть одразу з кількох напрямків.

Обстановка залишається напруженою

Незважаючи на ускладнення ситуації, українська сторона зберігає контроль над ключовими ділянками.

Поле бою насичене безпілотниками і засобами ураження, що істотно обмежує просування противника і призводить до високих втрат серед атакуючих підрозділів.