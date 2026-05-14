Росіяни штурмують Куп'янськ із півночі, але їхній натиск слабшає, - Трегубов

Російські війська не припиняють спроб наступати на Куп'янськ із північного боку. Однак зараз їхні дії дають менший результат, ніж окупанти самі собі обіцяли.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в телемарафоні сказав речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Що відбувається під Куп'янськом

Ворог намагається пробитися до міста через Голубівку. Проте наразі це не дає того ефекту, на який розраховували росіяни.

"Вони намагаються продавити місто з півночі, тиснути на нього через Голубівку, просто тепер з меншою ефективністю, ніж вони могли сподіватися до цього. Ситуація в цьому плані залишається сталою, просто ефективність падає", - зазначив Трегубов.

За словами речника, незначні групи російських військових досі перебувають безпосередньо у Куп'янську. Тиск на місто з півночі продовжується.

Трегубов пояснив, чому ворог продовжує переміщати війська, навіть без реального результату.

"Вони визначили собі в обіцянках, доповідях, що є просування на певному напрямку, і якщо його навіть насправді немає, просто намагаються його демонструвати, хоча б переміщенням військ", - сказав він.

Така ситуація, за словами Трегубова, характерна не лише для Куп'янська, а й для всього Харківського регіону.

Він зазначив, що російські карти та заяви часто не збігаються з реальністю на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках.