Українці дронами розгромили війська НАТО на навчаннях у Швеції

Група українських пілотів безпілотників, запрошених навчити західних військових перемагати за допомогою дронів, знищила шведські війська під час навчань, які були умовною жертвою агресора.

Подробиці навчань АР розповів 24-річний пілот безпілотника з позивним Тарік.

"Вони тричі зупиняли навчання, щоб війська могли зрозуміти, що робити краще, але якби це було в реальному житті, вони б уже були мертві", - сказав військовий.

Шведські війська мають потенціал, але їм потрібно вдосконалити свої безпілотники та тактику, а командирам необхідно глибше розуміти бойові дії за допомогою дронів, про що сказав інший пілот із позивним Карат.

Він описав польоти невеликих ударних безпілотників з видом від першої особи на передовій проти російських військ. За його словами, іноді пілотів дронів підтримують розвідувальні групи безпілотників, але іноді вони "працюють наосліп".

Військовий додав, що західні сили не можуть зрозуміти, як це відбувається, і їм потрібно побачити це на власні очі.

За словами глави оборонного відомства Швеції Міхаеля Классона, усім західним силам потрібно "швидко навчитися" виконувати операції з використанням безпілотників та боротьбою з ними, і "найшвидший" спосіб - це прислухатися до українців.