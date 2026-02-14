Українські військові "знищили" британську бригаду під час навчань НАТО

Під час військових навчань НАТО Hedgehog 2025 в Естонії один із сценаріїв завершився умовним "знищенням" бойової групи, до складу якої входила британська бригада. Роль противника виконували українські військові, які застосували тактику використання дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Сценарій навчань і результат

У навчаннях брали участь понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн Альянсу. Один зі сценаріїв моделював сучасне поле бою, насичене безпілотниками та засобами розвідки.

За умовами навчань, бойова група, що складалася з тисяч військових, включно з британською бригадою та естонською дивізією, була умовно розгромлена українськими силами.

За словами учасників навчань, підрозділи, що виконували роль противника, змогли швидко виявити техніку і позиції військ, після чого умовно знищили їх ударними дронами.

Як діяли українські сили

Українська команда використовувала систему управління боєм Delta, яка дозволяє збирати розвідувальні дані в режимі реального часу, аналізувати їх за допомогою штучного інтелекту та координувати удари.

Невелика група українських військових, імітуючи противника, провела контратаку і за півдня умовно знищила 17 бронемашин, завдавши близько 30 ударів. За оцінками керівників навчань, після цього два батальйони вже не могли продовжувати бойові дії.

Висновки для НАТО

За підсумками навчань військові експерти наголосили, що безпілотники стали ключовим фактором сучасної війни і вже сьогодні визначають результат бойових операцій. Європейські союзники України активно розширюють виробництво дронів і адаптують власні армії до ведення безпілотної війни.

У звітах за результатами навчань зазначається, що безпілотні системи стали невід’ємною частиною наземних операцій, а арміям необхідно інвестувати у комплексне використання безпілотників разом із традиційною технікою.