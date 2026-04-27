ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ЗСУ виступають "супротивником" на навчаннях НАТО, - адмірал

10:05 27.04.2026 Пн
2 хв
У НАТО розкрили нову роль українських військових на навчаннях
aimg Ірина Глухова aimg Мілан Лєліч
ЗСУ виступають "супротивником" на навчаннях НАТО, - адмірал Фото ілюстративне: навчання українських військових (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна перейшла зі статусу споживача в статус постачальника безпеки. ЗСУ виступають інструкторами для сил НАТО, передаючи унікальний досвід протидії дронам.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Читайте також: Чи витримає НАТО без США: в Альянсі дали чітку відповідь

За його словами, практика залучення українських військових до навчань Альянсу є досить поширеною.

"Іноді вони (українські військові ред.) виступають у ролі "червоної команди" (умовного супротивника) у навчаннях із боротьби з дронами. І мушу сказати, на нас чекали сюрпризи, бо вони проявили себе як дуже серйозний "противник", - сказав він.

Адмірал наголосив, що продовження такої взаємодії дозволить значно посилити обороноздатність НАТО, зокрема у протидії безпілотникам.

Оцінюючи роль України в системі безпеки, Драгоне підкреслив, що вона вже виходить за межі статусу лише отримувача допомоги.

"Україна робить величезний внесок", - зазначив голова Військового комітету НАТО.

Він наголосив, що навіть в умовах активних бойових дій українська сторона передає союзникам колосальний досвід через JATEC (Об'єднаний центр аналізу, навчання та освіти).

"Ми отримуємо і засвоюємо ваші уроки. Подивіться на їхні дії в Перській затоці, де вони допомагали місцевим країнам відбивати повітряні атаки Ірану. Тож тепер вони дійсно є постачальниками безпеки", - сказав адмірал.

ЗСУ на навчаннях НАТО

Раніше західні ЗМІ повідомляли про результати військових навчань НАТО Hedgehog 2025, які проходили в Естонії.

У медіа поширилася інформація, що під час одного зі сценаріїв українські військові, які виконували роль умовного противника, змогли ефективно протидіяти силам НАТО. У результаті навчальний епізод завершився умовним "знищенням" бойової групи, до складу якої входила британська бригада.

Згодом українські військові розповіли, як саме їм це вдалося.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
"Шахеди" летіли з 5 напрямків, є два десятки "прильотів", - ПС
