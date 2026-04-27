ЗСУ виступають "супротивником" на навчаннях НАТО, - адмірал

Україна перейшла зі статусу споживача в статус постачальника безпеки. ЗСУ виступають інструкторами для сил НАТО, передаючи унікальний досвід протидії дронам.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, практика залучення українських військових до навчань Альянсу є досить поширеною.

"Іноді вони (українські військові ред.) виступають у ролі "червоної команди" (умовного супротивника) у навчаннях із боротьби з дронами. І мушу сказати, на нас чекали сюрпризи, бо вони проявили себе як дуже серйозний "противник", - сказав він.

Адмірал наголосив, що продовження такої взаємодії дозволить значно посилити обороноздатність НАТО, зокрема у протидії безпілотникам.

Оцінюючи роль України в системі безпеки, Драгоне підкреслив, що вона вже виходить за межі статусу лише отримувача допомоги.

"Україна робить величезний внесок", - зазначив голова Військового комітету НАТО.

Він наголосив, що навіть в умовах активних бойових дій українська сторона передає союзникам колосальний досвід через JATEC (Об'єднаний центр аналізу, навчання та освіти).

"Ми отримуємо і засвоюємо ваші уроки. Подивіться на їхні дії в Перській затоці, де вони допомагали місцевим країнам відбивати повітряні атаки Ірану. Тож тепер вони дійсно є постачальниками безпеки", - сказав адмірал.