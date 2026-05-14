Украинцы дронами разгромили войска НАТО на учениях в Швеции

Группа украинских пилотов беспилотников, приглашенных научить западных военных побеждать с помощью дронов, уничтожила шведские войска во время учений, которые были условной жертвой агрессора.

Подробности учений АР рассказал 24-летний пилот беспилотника с позывным Тарик.

"Они трижды останавливали учения, чтобы войска могли понять, что делать лучше, но если бы это было в реальной жизни, они бы уже были мертвы", - сказал военный.

Шведские войска имеют потенциал, но им нужно усовершенствовать свои беспилотники и тактику, а командирам необходимо глубже понимать боевые действия с помощью дронов, о чем сказал другой пилот с позывным Карат.

Он описал полеты небольших ударных беспилотников с видом от первого лица на передовой против российских войск. По его словам, иногда пилотов дронов поддерживают разведывательные группы беспилотников, но иногда они "работают вслепую".

Военный добавил, что западные силы не могут понять, как это происходит, и им нужно увидеть это собственными глазами.

По словам главы оборонного ведомства Швеции Михаэля Классона, всем западным силам нужно "быстро научиться" выполнять операции с использованием беспилотников и борьбой с ними, и "самый быстрый" способ - это прислушиваться к украинцам.