Рютте закликав країни НАТО виділяти Україні додаткові мільярди, - Politico
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу щорічно почати виділяти Україні по 0,25% свого ВВП. Але деякі з них вже виступили проти такої ініціативи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Двоє дипломатів розповіли виданню, що генсек НАТО виступив з цією пропозицією на закритій зустрічі постпредів Альянсу наприкінці минулого місяця.
Politico підрахувало, що з урахуванням власної оцінки Альянсу сукупного ВВП НАТО це б означало щорічне виділення Україні 143 млрд. доларів.
Співрозмовники видання зазначили, що пропозиція Рютте частково стала відповіддю на невдоволення деяких країн-членів, які вважають, що роблять для України набагато більше, ніж інші союзники по Альянсу.
Водночас у деяких країн, зокрема Франції і Британії, ця пропозиція викликала скептицизм. Зазначається, що для схвалення подібної ініціативи необхідна одноголосна підтримка членів НАТО.
Нагадаємо, 23 квітня Єврорада схвалила надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Його погашення планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку Росії.
При цьому міністр енергетики Денис Шмигаль зауважив, що ці кошти не будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яку постраждала внаслідок ворожих обстрілів.
Зазначимо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 11 травня повідомила, що Євросоюз може направити Києву перший транш з кредитного пакета на 90 мільярдів євро вже наступного тижня.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна спрямує перший транш на розвиток внутрішнього оборонного виробництва. За його словами, пріоритетні напрямки - випуск дронів та технології miltech.