ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рютте закликав країни НАТО виділяти Україні додаткові мільярди, - Politico

23:00 13.05.2026 Ср
2 хв
Щорічна допомога Києву може становити 143 млрд. доларів
aimg Валерій Ульяненко
Рютте закликав країни НАТО виділяти Україні додаткові мільярди, - Politico Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу щорічно почати виділяти Україні по 0,25% свого ВВП. Але деякі з них вже виступили проти такої ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: НАТО терміново змінює підхід до озброєнь через війну в Україні

Двоє дипломатів розповіли виданню, що генсек НАТО виступив з цією пропозицією на закритій зустрічі постпредів Альянсу наприкінці минулого місяця.

Politico підрахувало, що з урахуванням власної оцінки Альянсу сукупного ВВП НАТО це б означало щорічне виділення Україні 143 млрд. доларів.

Співрозмовники видання зазначили, що пропозиція Рютте частково стала відповіддю на невдоволення деяких країн-членів, які вважають, що роблять для України набагато більше, ніж інші союзники по Альянсу.

Водночас у деяких країн, зокрема Франції і Британії, ця пропозиція викликала скептицизм. Зазначається, що для схвалення подібної ініціативи необхідна одноголосна підтримка членів НАТО.

Нагадаємо, 23 квітня Єврорада схвалила надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Його погашення планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку Росії.

При цьому міністр енергетики Денис Шмигаль зауважив, що ці кошти не будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яку постраждала внаслідок ворожих обстрілів.

Зазначимо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 11 травня повідомила, що Євросоюз може направити Києву перший транш з кредитного пакета на 90 мільярдів євро вже наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна спрямує перший транш на розвиток внутрішнього оборонного виробництва. За його словами, пріоритетні напрямки - випуск дронів та технології miltech.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Україна Марк Рютте
Новини
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес