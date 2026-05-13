Рютте закликав країни НАТО виділяти Україні додаткові мільярди, - Politico

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу щорічно почати виділяти Україні по 0,25% свого ВВП. Але деякі з них вже виступили проти такої ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Двоє дипломатів розповіли виданню, що генсек НАТО виступив з цією пропозицією на закритій зустрічі постпредів Альянсу наприкінці минулого місяця.

Politico підрахувало, що з урахуванням власної оцінки Альянсу сукупного ВВП НАТО це б означало щорічне виділення Україні 143 млрд. доларів.

Співрозмовники видання зазначили, що пропозиція Рютте частково стала відповіддю на невдоволення деяких країн-членів, які вважають, що роблять для України набагато більше, ніж інші союзники по Альянсу.

Водночас у деяких країн, зокрема Франції і Британії, ця пропозиція викликала скептицизм. Зазначається, що для схвалення подібної ініціативи необхідна одноголосна підтримка членів НАТО.

Нагадаємо, 23 квітня Єврорада схвалила надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Його погашення планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку Росії.

При цьому міністр енергетики Денис Шмигаль зауважив, що ці кошти не будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яку постраждала внаслідок ворожих обстрілів.