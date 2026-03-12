"В первый час все закончилось": Трамп заявил о "победе" США в Иране

"Я думаю, что мы в очень хорошей форме. Главное, что мы должны выиграть это дело, выиграть быстро, но выиграть", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, многие комментаторы уже считают конфликт завершенным, и теперь встает вопрос лишь о том, когда США остановят операцию.

Президент США также заявил, что не хочет допустить возобновления угрозы со стороны Ирана.

Он предположил, что в стране должно появиться новое руководство, способное отстроить государство.

"Мы не хотим позволить этому снова отрасти, и в идеале хотели бы видеть кого-то, кто знает, что делает - другими словами, кто может построить страну", - отметил Трамп.

Во время выступления в Кентукки 11 марта президент США обратился к своим сторонникам с заявлением, что война фактически завершилась еще в начале операции.

"Мы победили. Мы победили, в первый час все закончилось", - заявил он, не предоставив конкретных доказательств.

В то же время в администрации Трампа звучат разные оценки относительно продолжительности военных действий.

Сам американский президент не ответил на вопрос журналистов, все еще считает возможным завершение войны в течение четырех недель.