Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 5 листопада 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти законів № 13471 та 13472 на сайті Ради.

Ухвалені Верховною Радою 15 липня проєкти затверджують укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізація

Верховна Рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.

Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ. Мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років.