Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект

Украина, Пятница 22 августа 2025 09:58
Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект Фото: незаконное пересечение границы будет караться тюрьмой на три года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который усиливает ответственность за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №13673.

Документ предусматривает уголовное наказание для тех, кто пытается сбежать от мобилизации, а также определяет условия освобождения от ответственности.

Сейчас за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность и штрафы.

Новые наказания за незаконное пересечение

Согласно проекту, попытка незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами будет наказываться штрафом от 51 тысячи до 170 тысяч гривен или лишением свободы до 3 лет.

Отдельно предусмотрена ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры. За такие действия может грозить ограничение свободы или заключение до 3 лет.

Ответственность для военнообязанных

Законопроект вводит новую норму: нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами сроков пребывания за границей в период военного положения будет караться штрафом от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен или тюремным заключением на 3-5 лет.

В то же время документ дает шанс избежать наказания. Граждане, которые вернутся в Украину в течение трех месяцев и добровольно заявят о правонарушении до момента вручения подозрения, могут быть освобождены от ответственности.

Обоснование проекта

Авторы объясняют необходимость закона резким ростом количества случаев незаконного пересечения границы. С февраля 2022 года по март 2025 года пограничники задержали почти 43 тыс. военнообязанных, большинство из которых пытались пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

Только в 2024 году зафиксировано более 20 тысяч попыток незаконного выезда. Для сравнения, в 2021 году таких случаев было чуть более 3 тысяч.

Борьба с организаторами нелегальных переправ

Документ также усиливает ответственность для организаторов незаконных переправ через границу. Сейчас они часто избегают серьезного наказания из-за сложности доказывания получения материальной выгоды. Законопроект должен устранить эти пробелы.

Напомним, Кабмин 20 августа одобрил проект закона об усилении ответственности за незаконное пересечение границы.

В Украине с февраля 2022 года действует военное положение, которое предусматривает ограничение прав и свобод граждан. Также в стране проводится всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет.

