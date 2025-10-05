ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Запоріжжі після обстрілу РФ десятки тисяч людей без світла

Неділя 05 жовтня 2025 07:37
У Запоріжжі після обстрілу РФ десятки тисяч людей без світла Фото: жителі Запоріжжя на вулиці після обстрілу РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, без світла безпосередньо - 67 тисяч абонентів обласного центру, і ще понад 6 тисяч - це жителі Запорізького району.

За словами глави ОВА, енергетики вже розпочали роботи з відновлення.

"Плановий термін завершення - до кінця доби", - додав керівник ОВА.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що місто Запоріжжя в ніч на 5 жовтня пережило чергову комбіновану атаку РФ. Ворог випустив по місту дрони і авіабомби, і завдав не менше 10 ударів.

В результаті атаки були пошкоджені будинки, виникли пожежі, а також в місті виникли перебої з водою і світлом.

Вранці глава ОВА уточнив, що через російську нічну атаку РФ постраждали 8 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, а також нежитлові будівлі. Один з житлових будинків отримав серйозні руйнування.

Також відомо, що в результаті сьогоднішньої атаки в Запоріжжі постраждали 9 осіб, і ще одна людина загинула.

