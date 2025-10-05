Місто у диму, перебої зі світлом і проблеми з транспортом: перші наслідки атаки на Львів

В кількох районах Львова через масштабний ворожий обстріл частково зникла електроенергія. У місті також призупинено роботу міського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Андрія Садового.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", - зазначив мер.

Крім того, Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.

"Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!", - зазначив мер.