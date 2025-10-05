"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА

Вночі ворог здійснив масований комбінований обстріл території України. На Черкащині частина області залишилась без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють", - підсумував він.

Водночас, за даними Табурця, у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач.

"Травмованих немає. Це найголовніше. Обстеження території триває", - додав він.

За його словами потягом ночі в області працювали сили та засоби ППО:

"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі - через масований комбінований обстріл нашої країни з боку РФ", - наголосив начальник Черкаської ОВА.

Масована атака на Україну

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано обстріляли Україну. Найбільше дісталось Львову та Львівській області. Ворог атакував практично усіма видами наявних озброєнь.

Близько 04:30 у Львові пролунали перші вибухи через наліт ударних дронів "Шахед". Пізніше по місту вдарили крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

А вже зранку у Львові пролунали потужні вибухи через обстріл аеробалістичними ракетами "Кинджал", випущеними з винищувачів МіГ-31.

РБК-Україна писало про те, що наразі відомо щодо наслідків російської атаки.

Окрім західних областей України російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали удари по Запоріжжю.

Внаслідок атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.