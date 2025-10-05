ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА

Черкаська область, Неділя 05 жовтня 2025 08:17
UA EN RU
"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА Фото: на Черкащині є проблеми зі світлом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вночі ворог здійснив масований комбінований обстріл території України. На Черкащині частина області залишилась без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі - через масований комбінований обстріл нашої країни з боку РФ", - наголосив начальник Черкаської ОВА.

За його словами потягом ночі в області працювали сили та засоби ППО:

  • 13 російських дронів знешкодили.

"Травмованих немає. Це найголовніше. Обстеження території триває", - додав він.

Водночас, за даними Табурця, у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач.

"Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють", - підсумував він.

Масована атака на Україну

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано обстріляли Україну. Найбільше дісталось Львову та Львівській області. Ворог атакував практично усіма видами наявних озброєнь.

Близько 04:30 у Львові пролунали перші вибухи через наліт ударних дронів "Шахед". Пізніше по місту вдарили крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

А вже зранку у Львові пролунали потужні вибухи через обстріл аеробалістичними ракетами "Кинджал", випущеними з винищувачів МіГ-31.

РБК-Україна писало про те, що наразі відомо щодо наслідків російської атаки.

Окрім західних областей України російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали удари по Запоріжжю.

Внаслідок атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
Новини
"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА
"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим