"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света, - ОВА

Ночью враг совершил массированный комбинированный обстрел территории Украины. В Черкасской области часть области осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге - из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ", - отметил начальник Черкасской ОГА.

По его словам потягом ночи в области работали силы и средства ПВО:

13 российских дронов обезвредили.

"Травмированных нет. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - добавил он.

В то же время, по данным Табурца, в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач.

"Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают", - подытожил он.