"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света, - ОВА
Ночью враг совершил массированный комбинированный обстрел территории Украины. В Черкасской области часть области осталась без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.
"Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге - из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ", - отметил начальник Черкасской ОГА.
По его словам потягом ночи в области работали силы и средства ПВО:
- 13 российских дронов обезвредили.
"Травмированных нет. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - добавил он.
В то же время, по данным Табурца, в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач.
"Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают", - подытожил он.
Массированная атака на Украину
Напомним, этой ночью россияне массированно обстреляли Украину. Больше всего досталось Львову и Львовской области. Враг атаковал практически всеми видами имеющихся вооружений.
Около 04:30 во Львове прозвучали первые взрывы из-за налета ударных дронов "Шахед". Позже по городу ударили крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
А уже утром во Львове раздались мощные взрывы из-за обстрела аэробаллистическими ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей МиГ-31.
РБК-Украина писало о том, что сейчас известно о последствиях российской атаки.
Кроме западных областей Украины российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью.
В результате атаки десятки тысяч людей остались без света.