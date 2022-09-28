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Тварини спровокували три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

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Середа 28 вересня 2022 22:10
Тварини спровокували три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізької АЕС, - МАГАТЕ Фото: тварини спровокували три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізька АЕС цього тижня, ймовірно, спровокували тварини. Вони не завдали серйозної шкоди, але ще раз підкреслили потенційні ризики для ядерної безпеки на об’єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Зазначається, що сьогодні о 6:00 міна розірвалася приблизно за 50 метрів від периметру огорожі ЗАЕС. Два вибухи, що трапились вчора вранці також, ймовірно, були спричинені тваринами, які пересувалися в зоні з мінами поза огорожею.

27 вересня МАГАТЕ повідомило, що вибухи сталися поблизу каналу, який переносить воду з резервуару на станцію для її системи охолодження, що має важливе значення для безпеки станції. Тоді вибило вікна в турбінному залі реактора.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість вибухами мін поблизу ЗАЕС цього тижня, а також частими обстрілами на станції або поблизу неї протягом останніх двох місяців.

Нагадаємо, вчора Україна та МАГАТЕ домовилися розширити склад робочої місії на ЗАЕС.

Раніше МАГАТЕ розпочало переговори щодо параметрів зони безпеки навколо Запорізбкої АЕС. Також глава МАГАТЕ консультується з Україною та РФ щодо створення безпечної зони навколо станції.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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