ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Новина українською →
Вена, Понедельник 12 сентября 2022 15:05
Глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (iaea org)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что агентство проводит консультации с Украиной и Россией по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси.

"Срочно нужна зона ядерной безопасности и безопасности, и я начал начальные консультации с соответствующими сторонами", - отметил он.

Гросси заверил, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы атомной станции, а также обеспечит АЭС бесперебойным доступом к внешней энергии, которая необходима для охлаждения реактора и других систем.

Кроме того, глава МАГАТЭ в очередной раз подчеркнул, что пока на Запорожской АЭС нет радиационных рисков. Однако ситуация может ухудшиться из-за обстрелов.

Напомним, после визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ заявил о необходимости создания безопасной ядерной зоны вокруг станции. Он пообещал обсудить этот вопрос с Украиной и Россией.

При этом вчера стало известно, что соответствующие консультации между сторонами уже начались.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление