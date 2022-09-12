Глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что агентство проводит консультации с Украиной и Россией по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси.

"Срочно нужна зона ядерной безопасности и безопасности, и я начал начальные консультации с соответствующими сторонами", - отметил он.

Гросси заверил, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы атомной станции, а также обеспечит АЭС бесперебойным доступом к внешней энергии, которая необходима для охлаждения реактора и других систем.

Кроме того, глава МАГАТЭ в очередной раз подчеркнул, что пока на Запорожской АЭС нет радиационных рисков. Однако ситуация может ухудшиться из-за обстрелов.