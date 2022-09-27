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Останніми днями обстріли Запорізької АЕС почастішали, - МАГАТЕ

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Запоріжжя, Вівторок 27 вересня 2022 21:23
Останніми днями обстріли Запорізької АЕС почастішали, - МАГАТЕ Фото: обстріл Запорізької АЕС останніми днями посилився (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Останніми днями почастішали обстріли Запорізької АЕС. В результаті ударів в одному з машинних залів було вибито скло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що обстріл стався вчора близько 17 години в районі розподільчого пристрою за кількасот метрів від станційного навчального центру.

Сьогодні о 8:00 два вибухи сталися біля каналу, яким вода з резервуара надходить на станцію для її системи охолодження, найважливішого елемента ядерної безпеки. Пошкоджень конструкцій та обладнання станції немає, але розбито вікно машинного залу 2-го енергоблоку.

Обстріл Запорізької АЕС відновився після кількох днів відносної тиші. Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що збільшені обстріли вкотре наголошують на необхідності створення навколо станції зони ядерної безпеки та охорони.

Нагадаємо, що сьогодні Україна та МАГАТЕ домовилися розширити склад робочої місії на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ розпочало переговори щодо параметрів зони безпеки навколо ЗАЕС. Також глава МАГАТЕ консультується з Україною та РФ щодо створення безпечної зони навколо станції.

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