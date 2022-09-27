Останніми днями обстріли Запорізької АЕС почастішали, - МАГАТЕ

Останніми днями почастішали обстріли Запорізької АЕС. В результаті ударів в одному з машинних залів було вибито скло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що обстріл стався вчора близько 17 години в районі розподільчого пристрою за кількасот метрів від станційного навчального центру.

Сьогодні о 8:00 два вибухи сталися біля каналу, яким вода з резервуара надходить на станцію для її системи охолодження, найважливішого елемента ядерної безпеки. Пошкоджень конструкцій та обладнання станції немає, але розбито вікно машинного залу 2-го енергоблоку.

Обстріл Запорізької АЕС відновився після кількох днів відносної тиші. Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що збільшені обстріли вкотре наголошують на необхідності створення навколо станції зони ядерної безпеки та охорони.