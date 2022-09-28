Животные спровоцировали три взрыва противопехотных мин вблизи Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

Три взрыва противопехотных мин вблизи Запорожской АЭС на этой неделе, вероятно, спровоцировали животные. Они не нанесли серьезного ущерба, но еще раз подчеркнули потенциальные риски для ядерной безопасности на объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Отмечается, что сегодня в 6:00 мина разорвалась примерно в 50 метрах от периметра ограждения ЗАЭС. Два взрыва, которые произошли вчера утром, также, вероятно, были вызваны животными, которые передвигались в зоне с минами вне забора.

27 сентября МАГАТЭ сообщило, что взрывы произошли вблизи канала, который переносит воду из резервуара на станцию для ее системы охлаждения, что имеет важное значение для безопасности станции. Тогда выбило окна в турбинном зале реактора.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность взрывами мин вблизи ЗАЭС на этой неделе, а также частыми обстрелами на станции или вблизи нее за последние два месяца.