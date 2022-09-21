МАГАТЕ розпочало переговори щодо параметрів зони безпеки навколо ЗАЕС

З Україною та РФ вже розпочали вести переговори щодо параметрів зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UN Web TV .

"МАГАТЕ розпочало переговори з Україною та Росією щодо параметрів зони безпеки навколо Запорізької АЕС", - заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

За його словами, вже йдеться про конкретні аспекти параметрів зони безпеки. До штаб-квартири ООН у Нью-Йорку він прибув для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

Гроссі запевнив, що створення такої зони допоможе припинити обстріли атомної станції, а також забезпечить АЕС безперебійним доступом до зовнішньої енергії, яка необхідна для охолодження реактора та інших систем.