"Тут був Путін": Сі Цзіньпін показав Трампу особливе місце в Китаї

Екскурсія в урядовий комплекс

Сі Цзіньпін провів екскурсію Трампу територією колишнього імператорського саду, який нині входить до урядового комплексу, де розміщені офіси Комуністичної партії Китаю та Державної ради.

Лідери оглядали багатовікові дерева, деяким із яких, за словами Сі, понад 200–400 років.

Під час розмови, яка частково потрапила в мікрофони, Трамп висловив здивування віком дерев.

Він запитав, чи справді вони можуть жити так довго, на що Сі підтвердив і додав, що є дерева навіть тисячолітнього віку.

"Путін був тут"

Під час розмови Трамп запитав, чи приймали у цьому комплексі інших світових лідерів.

Сі Цзіньпін відповів, що "дуже рідко".

"Спочатку ми зазвичай не проводили тут дипломатичних заходів. Навіть після того, як ми почали їх проводити, це все ще надзвичайно рідко", - сказав він.

Лідер Китаю додав, що серед небагатьох гостей був і російський диктатор Володимир Путін, який раніше відвідував цей об’єкт.

"Наприклад, Путін був тут", - сказав Сі.

Після екскурсії Сі Цзіньпін запропонував Трампу доторкнутися до 280-річного дерева.

Реакція американського президента була короткою: "Добре. Мені подобається".