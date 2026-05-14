Сі Цзіньпін попередив Трампа про конфлікт між США та Китаєм, але за однієї умови
Лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив президента США Дональда Трампа під час зустрічі в Пекіні: якщо Вашингтон неправильно вирішить тайванське питання, між країнами можуть виникнути конфлікти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Трамп розпочав зутріч із компліментів.
"Ви чудовий лідер. Іноді людям не подобається, що я це кажу, але я все одно кажу це, бо це правда". Після цього додав: "Для мене честь бути з вами. Для мене честь бути вашим другом", - сказав він про Сі Цзіньпіна.
Сі Цзіньпін відповів стримано. У вступному слові він заявив, що двом країнам треба уникати "пастки Фукідіда" - терміна з теорії міжнародних відносин, який означає: коли одна велика держава починає витісняти іншу, це часто закінчується війною.
Попередження про Тайвань - за зачиненими дверима
Під час закритої частини переговорів, які тривали близько двох годин у Великому залі народних зборів, лідер Китаю висловився про долю Тайваню.
"Тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах. Якщо його вирішувати належним чином, двосторонні відносини будуть загалом стабільними. В іншому випадку між двома країнами виникнуть зіткнення та навіть конфлікти, що поставить під велику загрозу всі відносини", - цитує речник МЗС Китаю Мао Нін слова Сі Цзіньпіна, які він сказав Трампу.
У публічній частині виступу Сі Цзіньпін також підкреслив:
- "Співпраця вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація шкодить обом".
- "Дві країни повинні бути партнерами, а не суперниками, разом досягати успіху та прагнути спільного процвітання, а також прокладати правильний шлях для відносин між великими країнами в нову еру".
Сі вже використовував термін "пастка Фукідіда" у розмовах із американськими президентами раніше - у 2014 році, а також під час зустрічей з Джо Байденом у 2022 та 2024 роках.
Як повідомляло РБК-Україна, зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна розпочалася 14 травня у Великому залі народних зборів у Пекіні. Американського президента зустріли з офіційною церемонією та почесною вартою.
Трамп прибув до Китаю 13 травня вперше за дев'ять років - разом із ним до Пекіна прилетіла велика бізнес-делегація, до якої увійшли керівники Apple, Nvidia та Tesla.