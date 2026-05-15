Путін збирається до Пекіна одразу після саміту Трампа і Сі Цзіньпіна, - ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін збирається з візитом до Пекіна наступного тижня, 20 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Візит глави Кремля відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа.
Зазначається, що Путін перебуватиме у Китаї лише один день. Видання пише, що його візит навряд чи буде таким же пишним і продуманим до деталей, як у Трампа.
Джерела повідомили, що майбутній візит російського диктатора є частиною "рутинних контактів" Москви і Пекіна.
Цей випадок стане першим, коли Китай прийме лідерів двох держав в одному й тому самому місяці.
Видання зазначає, що цей візит вказує на зусилля Пекіна з управління зв’язками з Москвою та Вашингтоном і позначення себе як ключової держави в реаліях, коли світовий порядок стає дедалі більш роздробленим.
У четвер, 14 травня, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що терміни візиту Путіна до Китаю визначено, але точну дату не назвав.
Попередній візит російського диктатора до Китаю відбувся наприкінці серпня - на початку вересня 2025 року.
Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Китаю 13 травня вперше за дев'ять років. Разом із американським лідером до Пекіна прибула велика бізнес-делегація, до якої увійшли керівники Apple, Nvidia та Tesla.
Зазначимо, під час свого візиту до Китаю Трамп заявив, що Пекін купить 200 літаків Boeng у США. Крім того, американці дозволили продаж потужних відеокарт для ШІ від компанії Nvidia.