Путін збирається до Пекіна одразу після саміту Трампа і Сі Цзіньпіна, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Візит глави Кремля відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що Путін перебуватиме у Китаї лише один день. Видання пише, що його візит навряд чи буде таким же пишним і продуманим до деталей, як у Трампа.

Джерела повідомили, що майбутній візит російського диктатора є частиною "рутинних контактів" Москви і Пекіна.

Цей випадок стане першим, коли Китай прийме лідерів двох держав в одному й тому самому місяці.

Видання зазначає, що цей візит вказує на зусилля Пекіна з управління зв’язками з Москвою та Вашингтоном і позначення себе як ключової держави в реаліях, коли світовий порядок стає дедалі більш роздробленим.

У четвер, 14 травня, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що терміни візиту Путіна до Китаю визначено, але точну дату не назвав.

Попередній візит російського диктатора до Китаю відбувся наприкінці серпня - на початку вересня 2025 року.