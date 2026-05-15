"Здесь был Путин": Си Цзиньпин показал Трампу особое место в Китае

Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай посетил правительственный комплекс Чжуннаньхай в Пекине вместе с лидером КНР Си Цзиньпином, где ему показали исторические деревья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Си Цзиньпин провел экскурсию Трампу по территории бывшего императорского сада, который сейчас входит в правительственный комплекс, где размещены офисы Коммунистической партии Китая и Государственного совета.
Лидеры осматривали многовековые деревья, некоторым из которых, по словам Си, более 200-400 лет.
Во время разговора, который частично попал в микрофоны, Трамп выразил удивление возрастом деревьев.
Он спросил, действительно ли они могут жить так долго, на что Си подтвердил и добавил, что есть деревья даже тысячелетнего возраста.
Во время разговора Трамп спросил, принимали ли в этом комплексе других мировых лидеров.
Си Цзиньпин ответил, что "очень редко".
"Сначала мы обычно не проводили здесь дипломатических мероприятий. Даже после того, как мы начали их проводить, это все еще чрезвычайно редко", - сказал он.
Лидер Китая добавил, что среди немногих гостей был и российский диктатор Владимир Путин, который ранее посещал этот объект.
"Например, Путин был здесь", - сказал Си.
После экскурсии Си Цзиньпин предложил Трампу прикоснуться к 280-летнему дереву.
Реакция американского президента была короткой: "Хорошо. Мне нравится".
Напомним, президент США Дональд Трамп находился в Китае с трехдневным государственным визитом. Это была первая поездка американского лидера в Пекин такого уровня почти за девять лет.
Последний раз Трамп посещал Китай в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.
Вместе с президентом в Китай прибыла американская делегация. В ее состав вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, торговый представитель Джеймисон Грир, а также министр финансов Скотт Бессент.
Во время встречи Си Цзиньпин предупредил американского президента о рисках в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу.
Также на встрече в Пекине Трамп и Си согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие - никогда и ни при каких условиях.
Сейчас государственный визит уже завершился. Дональд Трамп покинул Пекин и вылетел из столицы Китая специальным президентским самолетом.