Сі Цзіньпін несподівано став на бік Трампа у питанні Ірану
США і Китай на зустрічі в Пекіні погодились, що Іран не повинен отримати ядерну зброю - ніколи і за жодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Білого дому в X.
Ядерна зброя для Ірану - табу
Сполучені Штати і Китай зійшлись в одній принциповій позиції: Іран не може і не повинен отримати ядерну зброю.
Ця домовленість стала однією з ключових за підсумками переговорів президента США Дональда Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна, повідомляє Білий дім.
Ормузька протока залишиться відкритою
Окремо лідери двох країн погодились, що Ормузька протока - стратегічний морський шлях - має залишатися відкритою для вільного транспортування енергоносіїв.
Сі Цзіньпін також висловив позицію Пекіна щодо протоки:
- проти її мілітаризації;
- проти будь-яких спроб запровадити плату за прохід через неї.
Ще один момент з переговорів - Сі Цзіньпін заявив про інтерес до збільшення закупівель американської нафти. Таким чином Пекін хоче зменшити власну залежність від постачань через Ормузьку протоку.
Зустріч відбулась у рамках візиту Дональда Трампа до Китаю - першого за останні дев'ять років. Переговори пройшли у Великій залі народних зборів у Пекіні 14 травня.
Разом з Трампом прибула делегація, до якої увійшли держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, мільярдер Ілон Маск, а також торговельний представник Джеймісон Гріер та глава Міністерства фінансів Скотт Бессент.
Нагадаємо, напередодні саміту Трамп говорив, що планує провести з Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну з Іраном, а головною темою зустрічі він назвав торгівлю.
Як повідомляло РБК-Україна, китайські компанії обговорювали з Іраном можливий продаж зброї - з планами відправити її через треті країни, щоб приховати походження. Пекін подібні звинувачення раніше заперечував.