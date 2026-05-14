Сі Цзіньпін несподівано став на бік Трампа у питанні Ірану

14:52 14.05.2026 Чт
2 хв
Що обговорили лідери двох наддержав?
aimg Олена Чупровська
Сі Цзіньпін несподівано став на бік Трампа у питанні Ірану Фото: президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
США і Китай на зустрічі в Пекіні погодились, що Іран не повинен отримати ядерну зброю - ніколи і за жодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Білого дому в X.

Ядерна зброя для Ірану - табу

Сполучені Штати і Китай зійшлись в одній принциповій позиції: Іран не може і не повинен отримати ядерну зброю.

Ця домовленість стала однією з ключових за підсумками переговорів президента США Дональда Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна, повідомляє Білий дім.

Ормузька протока залишиться відкритою

Окремо лідери двох країн погодились, що Ормузька протока - стратегічний морський шлях - має залишатися відкритою для вільного транспортування енергоносіїв.

Сі Цзіньпін також висловив позицію Пекіна щодо протоки:

  • проти її мілітаризації;
  • проти будь-яких спроб запровадити плату за прохід через неї.

Ще один момент з переговорів - Сі Цзіньпін заявив про інтерес до збільшення закупівель американської нафти. Таким чином Пекін хоче зменшити власну залежність від постачань через Ормузьку протоку.

Зустріч відбулась у рамках візиту Дональда Трампа до Китаю - першого за останні дев'ять років. Переговори пройшли у Великій залі народних зборів у Пекіні 14 травня.

Разом з Трампом прибула делегація, до якої увійшли держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, мільярдер Ілон Маск, а також торговельний представник Джеймісон Гріер та глава Міністерства фінансів Скотт Бессент.

Нагадаємо, напередодні саміту Трамп говорив, що планує провести з Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну з Іраном, а головною темою зустрічі він назвав торгівлю.

Як повідомляло РБК-Україна, китайські компанії обговорювали з Іраном можливий продаж зброї - з планами відправити її через треті країни, щоб приховати походження. Пекін подібні звинувачення раніше заперечував.

