Туск закликав Зеленського і Навроцького до переговорів через "безсилу дипломатію" щодо УПА

За словами Туска, оскільки традиційна дипломатія не принесла жодних результатів, він вирішив публічно звернутися до президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького.

"Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася у протидії російській загрозі. Співпраця відповідає інтересам обох наших держав і народів, тоді як конфлікт - в інтересах Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас", - наголосив польський прем'єр.

Що відомо про скандал через УПА

Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спецоперацій "Північ" найменування "імені Героїв УПА". Таке рішення пояснили високою ефективністю підрозділу під час виконання бойових завдань.

Після цього Кароль Навроцький заявив, що допускає можливість позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі.

У МЗС України наголосили, що Київ не мав на меті образити польське суспільство. У відомстві зазначили, що для українців УПА передусім символізує боротьбу проти російської імперської політики та окупації.