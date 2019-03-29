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Туск созывает внеочередной саммит ЕС по Brexit

Новости » Политика    29.03.2019 - 17:19
Туск созывает внеочередной саммит ЕС по Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Внеочередной саммит ЕС по Brexit состоится 10 апреля

После того, как Палата общин провалила третье голосование соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередной саммит Европейского союза на 10 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Туска в Twitter.

"В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать встречу Европейского совета на 10 апреля", - сообщил Дональд Туск.

Напомним, что Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года. 

Кроме того, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. В частности, британский Кабмин в ответ на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.

Как известно, два последних голосования по Brexit в британском правительстве были провальные. Депутаты не поддержали Терезу Мэй.

Ранее сообщалось, что Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом по Brexit. До этого министр финансов Филип Хаммонд заявлял, что отставка Мэй не решит проблем, связанных процессом выхода Британии из состава ЕС, который на сегодня зашел в тупик.

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