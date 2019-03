Туск созывает внеочередной саммит ЕС по Brexit

Внеочередной саммит ЕС по Brexit состоится 10 апреля

После того, как Палата общин провалила третье голосование соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередной саммит Европейского союза на 10 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Туска в Twitter.

"В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать встречу Европейского совета на 10 апреля", - сообщил Дональд Туск.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit