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ЕС готов отложить Brexit до 31 марта 2020 года, - The Guardian

Новости » Политика    27.03.2019 - 12:12
ЕС готов отложить Brexit до 31 марта 2020 года, - The Guardian
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В ЕС согласились бы на более длинный срок, если бы этого попросила Мэй

Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на служебные документы ЕС.

Сообщается, что в ЕС согласились бы на более длинный срок, если бы этого попросила Мэй.

"Вероятно, этот вариант останется в силе, если глава британского правительства возвратится в Брюссель, не ратифицировав инициированную ею сделку с Брюсселем", - полагает издание.

В ЕС считают, что продление сроков выхода Соединенного Королевства помогло бы Евросоюз консолидировать "работу на текущий момент, и, по сути, позволило бы вернуться к ней в начале следующего года".

Напомним, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. В частности, британский Кабинет министров в ответе на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.

Отметим, сегодня парламент будет рассматривать варианты того, как Великобритания будет выходить из Европейского союза. Таким образом, Мэй временно потеряла контроль над Brexit.  

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