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Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit

Новости » Политика    29.03.2019 - 17:03
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Против проголосовали 344 депутатов, за - 286

Палата общин Британии в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Против проголосовали 344 депутатов, за - 286, сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом.  До этого два голосования в парламенте Британии также провалились. 

В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет ЕС на 10 апреля.

РБК-Украина писало, что Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года. 

Отмечается, что всего британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем по Brexit. По словам спикера палаты общин Джона Беркоу, против инициативы, согласно которой Британия должна была создать таможенный союз с ЕС, проголосовали 272 парламентария. Еще 295 законодателей высказались против предложения, в рамках которого в Британии должен был пройти второй референдум по Brexit.

Как известно, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей

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