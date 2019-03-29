Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit

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Против проголосовали 344 депутатов, за - 286

Палата общин Британии в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Против проголосовали 344 депутатов, за - 286, сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом. До этого два голосования в парламенте Британии также провалились.

В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет ЕС на 10 апреля.

РБК-Украина писало, что Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года.

Отмечается, что всего британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем по Brexit. По словам спикера палаты общин Джона Беркоу, против инициативы, согласно которой Британия должна была создать таможенный союз с ЕС, проголосовали 272 парламентария. Еще 295 законодателей высказались против предложения, в рамках которого в Британии должен был пройти второй референдум по Brexit.

Как известно, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей