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Правительство Британии отклонило петицию за отмену Brexit

Новости » Политика    27.03.2019 - 09:22
Правительство Британии отклонило петицию за отмену Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Петиция за отмену Brexit, которую поддержали почти 6 млн британцев, отклонена

Правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, британский Кабинет министров в ответе на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.

"Мы будем уважать результаты референдума 2016 года, и будем работать с парламентом, чтобы заключить сделку, которая обеспечит нам выход из Европейского союза", - говорится в официальном ответе.

По состоянию на 27 марта петицию поддержали 5,814 млн человек. В соответствии с требованиями британского законодательства 1 апреля петицию рассмотрит парламент.

Напомним, ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй сегодня может объявить дату своей отставки. Ранее СМИ сообщали о ее согласии на отставку, если парламент поддержит сделку по Brexit.

Кроме того, парламент в течение 27 марта будет рассматривать варианты того, как Великобритания будет выходить из Европейского союза. Таким образом, Мэй временно потеряла контроль над Brexit.  

 

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