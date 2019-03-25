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Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом ее сделки с ЕС

Новости » Политика    25.03.2019 - 12:37
Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом ее сделки с ЕС
Фото: Тереза Мэй (twitter.com/Number10gov.jpg)

Мэй донесла информацию о готовности покинуть свой пост в случае одобрения сделки до ведущих представителей лагеря евроскептиков

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Британии из ЕС. Об этом сообщает iTV со ссылкой на достоверные источники, обладающие информацией о содержании состоявшейся в загородной премьерской резиденции Чекерс встречи главы правительства с членами своего кабинета и влиятельными консерваторами-евроскептиками.

Британский телеведущий Роберт Пестон сообщил, что получил информацию о том, что Мэй донесла информацию о готовности покинуть свой пост в случае одобрения сделки до ведущих представителей лагеря евроскептиков в парламентской фракции тори, в том числе до экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-главы правящей партии Иана Данкана Смита, экс-министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, парламентария Джейкоба Рис-Могга и других политиков, присутствовавших на встрече.

Напомним, канцлер казначейства Филип Хаммонд ранее заявлял, что отставка Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, не решит проблем, связанных с зашедшим в тупик процессом выхода Британии из состава ЕС.

Ранее сообщалось, что в британском правительстве настаивают на отставке премьер-министра Терезы Мэй из-за проблем с Brexit.

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