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Туск скликає позачерговий саміт ЄС з Brexit

Новини » Політика    29.03.2019 - 17:19
Туск скликає позачерговий саміт ЄС з Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Позачерговий саміт ЄС з Brexit відбудеться 10 квітня

Після того, як Палата громад провалила третє голосування угоди про вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit), президент Європейської ради Дональд Туск вирішив скликати позачерговий саміт Європейського союзу на 10 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дональда Туска в Twitter.

"У світлі того, що Палата громад відкинула угоду про вихід, я вирішив скликати зустріч Європейської ради на 10 квітня", - повідомив Дональд Туск.

Нагадаємо, що Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року.

Крім того, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабмін у відповідь на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.

Як відомо, два останніх голосування за Brexit в британському уряді були провальні. Депутати не підтримали Терезу Мей.

Раніше повідомлялося, що Мей пообіцяла піти у відставку, якщо парламент схвалить її угоду з Євросоюзом Brexit. До цього міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив, що відставка Мей не вирішить проблем, пов'язаних процесом виходу Британії з складу ЄС, який на сьогодні зайшов в глухий кут.

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