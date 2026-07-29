Зеленський розкрив перші деталі зустрічі із Туском

"Провели зустріч із премʼєр-міністром Дональдом Туском у Любліні. Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні", - зазначив глава держави.

Президент додав, що обговорив із польським політиком оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту міст і громад України від російських ударів.

"Антибалістика - це ключовий пріоритет. Безпека й захист України - це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", - наголосив Зеленський.

За його словами, також окремо обговорювались безпекові виклики, які є для українців. Глава держави підкреслив, що громадяни, які через війну виїхали до Польщі, мають почуватися в безпеці.

"Ми також обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпраці у сфері протиракетної оборони та підтримки України в її боротьбі проти російського агресора", - розповів Туск.

Нагадаємо, український президент прибув до польського Любліна дорогою зі США.

Цей візит Зеленського до Польщі став першим після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою, яке виникло через скандал з УПА і позбавленням глави держави польського ордена.

Нагадаємо, наприкінці травня між Києвом і Варшавою виникла дипломатична напруга після того, як президент України Володимир Зеленський надав одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

У Польщі цей крок викликав гостру критику. Там вважають Українську повстанську армію відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку Варшава визнає геноцидом польського населення.