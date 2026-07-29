Зеленский раскрыл первые детали встречи с Туском

"Провели встречу с премьер-министром Дональдом Туском в Люблине. Обсудили многие двусторонние вопросы, и среди них исторический диалог между нашими государствами. Рассказал о нашей дипломатической работе в Вашингтоне", - отметил глава государства.

Президент добавил, что обсудил с польским политиком оборонное сотрудничество и приоритетные вопросы защиты городов и громад Украины от российских ударов.

"Антибаллистика - это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины - это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество усиливает и наш регион, и всю Европу", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, также отдельно обсуждались вызовы безопасности, которые есть для украинцев. Глава государства подчеркнул, что граждане, которые из-за войны выехали в Польшу, должны чувствовать себя в безопасности.

"Мы также обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничества в сфере противоракетной обороны и поддержки Украины в ее борьбе против российского агрессора", - рассказал Туск.

Напомним, украинский президент прибыл в польский Люблин по дороге из США.

Этот визит Зеленского в Польшу стал первым после обострения в отношениях между Киевом и Варшавой, возникшего из-за скандала с УПА и лишением главы государства польского ордена.

Напомним, в конце мая между Киевом и Варшавой возникло дипломатическое напряжение после того, как президент Украины Владимир Зеленский предоставил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

В Польше этот шаг вызвал острую критику. Там считают Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую Варшава признает геноцидом польского населения.