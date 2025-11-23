ua en ru
Головна » Новини » Політика

Туск про мирний план США: було б добре точно знати, хто є автором

Неділя 23 листопада 2025 14:42
Туск про мирний план США: було б добре точно знати, хто є автором Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Перш ніж розпочати працювати над мирним планом США щодо завершення війни Росії проти України, треба знати, хто є його автором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у соцмережі Х.

Польський прем’єр зазначив, що разом із лідерами Європи, Канади та Японії його країна висловила готовність працювати над 28-пунктним мирним планом США, "попри деякі застереження".

"Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений", - наголосив Туск.

Мирний план США

Американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України.

Він складається з 28 пунктів та передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Окрім того, стало відомо, що до написання плану, ймовірно, причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Американські чиновники попередили союзників по НАТО, що чинитимуть тиск на президента Володимира Зеленського, щоб він підписав мирну угоду з Росією до 27 листопада. Інакше Україна зіткнеться зі "значно гіршими умовами".

Також сьогодні високопосадовці України та США розпочали консультації у Женеві щодо плану. На зустрічі також будуть присутні європейці.

До того ж європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для Збройних сил України.

Усі деталі зустрічі в Женеві - у матеріалі РБК-Україна.

