Туск о мирном плане США: было бы хорошо точно знать, кто является автором

Прежде чем начать работать над мирным планом США по завершению войны России против Украины, надо знать, кто является его автором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х .

"Однако, прежде чем мы начнем нашу работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан", - подчеркнул Туск.

Польский премьер отметил, что вместе с лидерами Европы, Канады и Японии его страна выразила готовность работать над 28-пунктным мирным планом США, "несмотря на некоторые предостережения".

Мирный план США

Американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины.

Он состоит из 28 пунктов и предусматривает, в частности, передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

Кроме того, стало известно, что к написанию плана, вероятно, причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.

Американские чиновники предупредили союзников по НАТО, что будут оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он подписал мирное соглашение с Россией до 27 ноября. Иначе Украина столкнется со "значительно худшими условиями".

Также сегодня чиновники Украины и США начали консультации в Женеве по плану. На встрече также будут присутствовать европейцы.

К тому же европейские лидеры разработали свои предложения по мирному урегулированию войны в Украине. Они предусматривают восстановление контроля Киевом ключевых стратегических объектов без ограничений для Вооруженных сил Украины.

