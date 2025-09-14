ua en ru
Туск: Кремль створює хвилю неприязні до України в Польщі, завдання політиків - зупинити її

Неділя 14 вересня 2025 15:42
Туск: Кремль створює хвилю неприязні до України в Польщі, завдання політиків - зупинити її Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Польщі наростає хвиля проросійських настроїв, включно з неприязню до України. Політикам потрібно її зупинити, а не плисти по ній.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Він підкреслив, що цю хвилю створює Кремль.

"Наростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до України, що воює, яку створює Кремль на основі справжніх страхів та емоцій. Роль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не плисти по ній", - попередив Туск.

Також він додав, що це випробування на патріотизм і зрілість усього польського політичного класу в країні.

Ставлення поляків до українців погіршилося

Нагадаємо, у липні посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що ставлення поляків до українців і біженців з України останніми роками погіршилося, причому відчутно. Це підтверджують соціологічні опитування. За його словами, причина комплексна.

"Причина - комплексна. Поясню на простому прикладі. Уявіть: у вас є квартира, і ви запускаєте туди чужу людину. На перших порах усе начебто нормально. Але минає час - і це починає дратувати, викликати дискомфорт", - сказав Боднар.

Російські дрони в Польщі

Варто також зазначити, що днями в Польщі стався інцидент із дронами РФ. Зокрема, в ніч на 10 вересня, коли Росія масовано атакувала Україну, в повітряний простір Польщі залетіло близько 20 російських безпілотників.

За словами Туска, повітряний простір країни було порушено щонайменше 19 разів. Щоб збити ворожі цілі, країна піднімала в небо бойову авіацію. Відомо, що сили ППО збили 4 безпілотники і уламки 16 дронів уже виявлено.

У відповідь на те, що трапилося, НАТО активувало статтю 4 Альянсу. Крім того, у Польщі стартувала операція "Східний страж".

Додамо, що вчора ввечері, 13 сьогодні, Польща теж піднімала в небо авіацію. Тоді у Волинській області України було зафіксовано ворожі дрони. Крім того, з Одеської області на територію Румунії теж залетів безпілотник і був там близько 50 хвилин.

