Український посол пояснив, чому поляки стали гірше ставитись до українців

Ставлення поляків до українців та біженців з України останніми роками відчутно погіршилось, що підтверджують соціологічні опитування. Причина - комплексна.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю РБК-Україна .

Причина - комплексна

"Причина – комплексна. Поясню на простому прикладі. Уявіть: у вас є квартира, і ви запускаєте туди чужу людину. На перших порах все наче нормально. Але минає час - і це починає дратувати, викликати дискомфорт", - сказав Боднар.

Хто приїхав до Польщі, і як відмінно помітна друга хвиля

За словами посла, перший мільйон мігрантів, який приїхав до Польщі, працював на низькооплачуваних посадах і не створював конкуренцію. Натомість "другий мільйон", понад 989 тисяч воєнних біженців, включає фахівців, бізнесменів, освічених людей - серед них є ті, хто приїхав на дорогих авто.

"Українців дійсно стало багато в Польщі. Уявімо собі ситуацію, коли в Києві на вулицях половина населення говорить польською мовою. Та навіть третина. Я думаю, що також будуть виникати певні відчуття у наших громадян", - пояснив Боднар.

Стереотипи та міфи

На польське суспільство також впливають стереотипи: "українці забрали роботу", "займають сектори економіки", "не стоять у черзі до лікаря" тощо.

"Це все, на жаль, стереотипні речі. Бо, якщо ви подивитесь на статистику, то це якісь сотні випадків на мільйони людей. Але вони видимі та створюють певне враження", - зазначив дипломат.

Посол навів і факти, що спростовують негативні наративи. За його словами, 69% українців, які прибули до Польщі після 2022 року, працюють, тобто близько 700 тисяч осіб. Вони створюють додану вартість для польської економіки - близько 2,7% ВВП, або 22 мільярди євро на рік.

Українці підтримують польську економіку

Посол навів цифри: 69% українців, які прибули до Польщі після 2022 року, працюють, тобто близько 700 тисяч осіб. Вони створюють додану вартість для польської економіки - близько 2,7% ВВП, або 22 мільярди євро на рік.

"Розумні люди кажуть: якщо цей мільйон українців завтра поїде - економіка завалиться", - сказав він, підкресливши, що в окремих містах українці складають до двох третин водіїв і працівників критичних галузей.

Маніпуляції та відповідальність

Боднар також згадав про інформаційні маніпуляції, які підживлюють антипатії. Наприклад, після кривавого інциденту у Варшавському університеті у соцмережах миттєво з’явилась неправдива інформація, що злочинець - українець, хоча згодом поліція це спростувала.

"Ми повинні поважати закони, традиції і звичаї країни перебування. Більшість українців, переважна більшість, законослухняні й дотримуються встановлених правил", - підкреслив дипломат.

Водночас посол наголосив, що покращення ситуації не відбудеться миттєво, особливо на тлі виборчої кампанії в Польщі. Саме тому важливо не допустити політичного використання українського питання та забезпечити захист прав українців.