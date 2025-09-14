Туск: Кремль создает волну неприязни к Украине в Польше, задача политиков - остановить ее

В Польше нарастает волна пророссийских настроений, включая неприязнь к Украине. Политикам нужно ее остановить, а не плыть по ней.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой его пост в соцсети Х.

Также он добавил, что это испытание на патриотизм и зрелость всего польского политического класса в стране.

"Нарастает волна пророссийских настроений и неприязни к воюющей Украине, создаваемая Кремлем на основе подлинных страхов и эмоций. Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не плыть по ней", - предупредил Туск.

Отношение поляков к украинцам ухудшилось

Напомним, в июле посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что отношение поляков к украинцам и беженцам из Украины в последние годы ухудшилось, причем ощутимо. Это подтверждают социологические опросы. По его словам, причина комплексная.

"Причина - комплексная. Объясню на простом примере. Представьте: у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека. На первых порах все вроде бы нормально. Но проходит время - и это начинает раздражать, вызывать дискомфорт", - сказал Боднар.

Российские дроны в Польше

Стоит также отметить, что на днях в Польше произошел инцидент с дронами РФ. В частности, в ночь на 10 сентября, когда Россия массированно атаковала Украину, в воздушное пространство Польши залетело около 20 российских беспилотников.

По словам Туска, воздушное пространство страны было нарушено минимум 19 раз. Чтобы сбить вражеские цели, страна поднимала в небо боевую авиацию. Известно, что силы ПВО сбили 4 беспилотника и обломки 16 дронов уже обнаружены.

В ответ на случившееся НАТО активировало статью 4 Альянса. Кроме того, в Польше стартовала операция "Восточный страж".

Добавим, что вчера вечером, 13 сегодня, Польша тоже поднимала в небо авиацию. Тогда в Волынской области Украины были зафиксированы вражеские дроны. Кроме того, с Одесской области на территорию Румынии тоже залетел беспилотник и был там около 50 минут.