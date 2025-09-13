"Не чекайте на балістику": Зеленський відреагував на новий заліт дронів до НАТО

Сьогодні на територію НАТО повторно залетів дрон росіян. У відповідь на це мають бути санкції і спільна система захисту, запропонована Україною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Глава держави підтвердив, що 13 вересня у повітряний простір Румунії залетів російський дрон, у зв'язку з чим румунська держава піднімала у небо бойову авіацію.

"За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії", - пише президент.

Зеленський поінформував, що дрони росіян були фактично весь день у різних регіонах України. Причому, попередньо, було використано повітряний простір Білорусі, щоб дрони залетіли у повітряний простір України в напрямку Волині (яка межує з Польщею).

Президент наголосив, що військові РФ точно розуміють, куди направлені їхні дрони і скільки часу вони здатні провести в повітрі. За словами українського лідера, це не може бути випадковістю.

"Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що саме через це треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз від тих, "хто звик знищувати незалежність та життя інших".

Глава держави додав, що Росія звикла, тому повинна відчути наслідки.

"Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", - резюмував Зеленський.