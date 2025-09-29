ua en ru
Туск: Європа має усвідомити, що вже перебуває у стані війни

Варшава, Понеділок 29 вересня 2025 13:05
Туск: Європа має усвідомити, що вже перебуває у стані війни Фото: прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Європа вже перебуває у стані війни нового типу, тому західні країни повинні усвідомити масштаб загрози та об’єднатися на тлі небезпеки.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи у Варшаві, Туск окреслив виклики безпеки, з якими стикається Європа, заявивши, що "найбільше і найважливіше завдання наших лідерів сьогодні - змусити інших людей, … усю західну, трансатлантичну спільноту усвідомити: це війна".

"Ми цього не хотіли, це іноді дивно - війна нового типу, але все ж війна", - наголосив польський прем'єр.

Загроза для Польщі

Як відомо, 10 вересня російські дрони масово порушили повітряний простір Польщі, через що країна підняла в небо винищувачі, чотири безпілотники збили.

Наступного дня лідери країни зібрались на екстрене засідання, а НАТО активізувала 4 статтю, яка передбачає переговори представників членів щодо вирішення питання загрози.

Згодом Польща активізувала операцію "Східний вартовий", в рамках якої розгорнули союзні військові сили.

Після чергових порушень повітряного простору в кількох країнах Європи прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що об'єкти, які становлять загрозу і входять на територію країни, будуть збиватися без обговорень.

У відповідь так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив "воювати на всі гроші", якщо Польща зіб'є літаки або інші об'єкти РФ.

В свою чергу, лідер США Дональд Трамп погодився, що російські літаки будуть збивати у разі, якщо вони незаконно перетнуть кордони країн НАТО.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що збивати літаки РФ будуть тоді, коли вони почнуть атакувати.

