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Туск анонсував перші військові навчання "Коаліції охочих" щодо України

11:28 14.07.2026 Вт
2 хв
Союзники Києва готують реальні гарантії безпеки
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)

Осінню 2026 року на території Польщі відбудуться перші військові навчання "Коаліції охочих" для забезпечення гарантій безпеки України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Туска, восени Польща проведе військові навчання з французькими та британськими військами.

Мета уже відома - підготовка до забезпечення гарантій безпеки України та регіону після досягнення мирної угоди з Росією або припинення вогню.

"Це будуть навчання, які підготують усю Коаліцію (охочих - ред.), що зібралася в Парижі, до реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону", - пояснив Туск.

Він також озвучив припущення, що швидке досягнення миру в Україні наразі є малоймовірним. Польський прем'єр схиляється до думки, що Росія буде продовжувати війну щонайменше до зими.

За словами Туска, він обговорив ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським.

"Наразі видається малоймовірним, що найближчим часом буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди, враховуючи жорстку позицію Росії та Путіна", - заявив глава уряду Польщі.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Варшава оголосила своє рішення у питанні миротворців для України.

Також ми писали, що ЗСУ отримають французькі Rafale та ліцензії на ракети SCALP. Макрон уже розкрив перші подробиці.

Окрім того, стало відомо, де пройде нова зустріч "Коаліції охочих".

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Війна Росії проти УкраїниДональд ТускКоаліція охочихПольща