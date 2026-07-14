Туск анонсував перші військові навчання "Коаліції охочих" щодо України

Осінню 2026 року на території Польщі відбудуться перші військові навчання "Коаліції охочих" для забезпечення гарантій безпеки України.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Туска, восени Польща проведе військові навчання з французькими та британськими військами.
Мета уже відома - підготовка до забезпечення гарантій безпеки України та регіону після досягнення мирної угоди з Росією або припинення вогню.
"Це будуть навчання, які підготують усю Коаліцію (охочих - ред.), що зібралася в Парижі, до реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону", - пояснив Туск.
Він також озвучив припущення, що швидке досягнення миру в Україні наразі є малоймовірним. Польський прем'єр схиляється до думки, що Росія буде продовжувати війну щонайменше до зими.
За словами Туска, він обговорив ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським.
"Наразі видається малоймовірним, що найближчим часом буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди, враховуючи жорстку позицію Росії та Путіна", - заявив глава уряду Польщі.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Варшава оголосила своє рішення у питанні миротворців для України.
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Окрім того, стало відомо, де пройде нова зустріч "Коаліції охочих".