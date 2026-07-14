Туск анонсував перші військові навчання "Коаліції охочих" щодо України

За словами Туска, восени Польща проведе військові навчання з французькими та британськими військами.

Мета уже відома - підготовка до забезпечення гарантій безпеки України та регіону після досягнення мирної угоди з Росією або припинення вогню.

"Це будуть навчання, які підготують усю Коаліцію (охочих - ред.), що зібралася в Парижі, до реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону", - пояснив Туск.

Він також озвучив припущення, що швидке досягнення миру в Україні наразі є малоймовірним. Польський прем'єр схиляється до думки, що Росія буде продовжувати війну щонайменше до зими.

За словами Туска, він обговорив ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським.

"Наразі видається малоймовірним, що найближчим часом буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди, враховуючи жорстку позицію Росії та Путіна", - заявив глава уряду Польщі.