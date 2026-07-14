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Туск анонсировал первые военные учения "Коалиции желающих" по Украине

11:28 14.07.2026 Вт
2 мин
Союзники Киева готовят реальные гарантии безопасности
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)

Осенью 2026 года на территории Польши пройдут первые военные учения "Коалиции желающих" для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Туска, осенью Польша проведет военные учения с французскими и британскими войсками.

Цель уже известна - подготовка к обеспечению гарантий безопасности Украины и региона после достижения мирного соглашения с Россией или прекращения огня.

"Это будут учения, которые подготовят всю Коалицию (желающих - ред.), которая собралась в Париже, к реальным гарантиям безопасности для Украины, а также для региона", - пояснил Туск.

Он также озвучил предположение, что быстрое достижение мира в Украине сейчас маловероятно. Польский премьер склоняется к мнению, что Россия будет продолжать войну по меньшей мере до зимы.

По словам Туска, он обсудил ситуацию с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас кажется маловероятным, что в ближайшее время достигнут прекращение огня или мирного соглашения, учитывая жесткую позицию России и Путина", - заявил глава правительства Польши.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Варшава объявила свое решение в вопросе миротворцев для Украины.

Также мы писали, что ВСУ получат французские Rafale и лицензии на ракеты SCALP. Макрон уже раскрыл первые подробности.

Кроме того, стало известно, где пройдет новая встреча "Коалиции желающих".

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